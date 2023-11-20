مبيعات الهواتف المحمولة تتراجع 90% بالسوق المحلية

يشهد سوق الهواتف المحمولة خلال العام الحالي، حالة من الركود في ظل ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى عودة المدارس، وتفضيل المستهلكين شراء السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية وإحجامهم عن شراء المنتجات الإلكترونية.

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الهواتف يعاني حاليًا من ركود تتجاوز نسبته 90%.

وأرجع جانبًا كبيراً من حالة الركود هذه إلى تأثيرات الحرب الأوكرانية وتداعيات كورونا التى لاتزال آثارها الاقتصادية ممتدة حتى الآن.

وأشار إلى أن معظم المستخدمين يلجأون للمستعمل حاليًا لانخفاض سعره نسبياً مقارنة بالجديد، أو يعيدون إصلاح هواتفهم، مشيراً إلى أن أسعار الأجهزة الجديدة تضاعفت بشكل كبير حتى أصبحت خارج القدرة الشرائية للمستخدمين.

وقال محمد المهدي، الأمين العام لنقابة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك ضعفا كبيرا في المبيعات بسبب وقف الاستيراد، والحرب الأوكرانية، وانخفاض سعر الجنيه.

وأشار إلى أن الركود في المبيعات تجاوز 75% خلال العام الحالي خصوصًا في أشهر الدراسة والتي توجّه فيها الأسر مخصصاتها المالية لشراء المستلزمات ولوازم الدراسة.

وتابع: المهدي“الأجهزة الأكثر مبيعًا في الفئة السعرية من 5 ـ 8 آلاف جنيه”، مبيناً أن التقسيط هو المتنفس للمستهلكين الى حد ما خلال العام الحالي، فعدد من المستخدمين يفضلونه لعدم قدرتهم المالية على سداد سعر الأجهزة دفعة واحدة.

من جانبه قال أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سوق الهواتف المحمولة يُعاني حالة ركود منذ أكثر من عام. وتتجاوز نسبتها العام الحالي 40%.

وأرجع سبب الركود إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما جعل المستهلكين يحجمون عن شراء المنتجات الإلكترونية، ويوجهون قوتهم الشرائية للسلع والمنتجات الأساسية والضرورية.

وأوضح مصطفى، أن أسعار الفئة المتوسطة للهواتف المحمولة، والتي كانت أكثر مبيعًا سابقًا، تراوحت خلال العام الحالي ما بين 7 ـ 12 ألف جنيه بعد أن كانت 5 ـ7 آلاف جنيه بينما وصل سعر الهواتف المحمولة من الفئة الاقتصادية لنحو 5 آلاف جنيه.

وأشار مصطفى، أن أسعار الهواتف المحمولة تضاعفت خلال العامين الحالي والماضي بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن العميل أصبح يُفضل في الوقت الراهن الحفاظ على هاتفه وعدم استبداله بهاتف جديد أو اللجوء إلى الصيانة في حالة تعطله.

ولفت إلى أن السوق السكندري مازال يُعاني نقص حجم المعروض في عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، أبرزها“أوبو” و”هواوي” و”ريلمي” بالإضافة إلى“آيفون” خصوصا الإصدارات الأخيرة منه.

وعن سوق الهواتف المستعملة، قال مصطفى إن العميل السكندري لا يُفضل شراء هاتف مستعمل في ظل ارتفاع سعره بصورة جلية خلال الوقت الحالي، إذ بلغ متوسط سعر الهاتف المستعمل 3500 جنيه.. الأمر الذي يدفع العميل لشراء هاتف جديد مع وجود شركات البيع بالتقسيط للهواتف الجديدة، والتي يُفضل كثير من العملاء اللجوء إليها كبديل عن شراء الهواتف المستعملة.

وقال علاء محمود، النائب الثانِي لشعبة مراكز الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن العلامة التجارية“آيفون” هي الأكثر طلبًا في سوق الهواتف المستعملة، بخلاف العلامات التجارية الأخرى، إذ يفضل المستهلك شراءها جديدة فقط.

وتابع، أن هامش ربح التاجر في الهواتف المستعملة، يدور حول 2000 جنيه وقد يصل إلى 3 آلاف جنيه فى الهواتف المحمولة ذات الفئات الأعلى سعرًا.

وأشار محمود إلى أن مبيعات سوق الهواتف المحمولة بالإسكندرية شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعًا أن يستمر الانخفاض خلال العام المقبل خصوصا في ظل ترقب قرار تعويم جديد للجنيه.

وتابع:“العميل سابقًا كان يرغب في اقتناء هاتف جديد كل عام إلا أنه حاليًا ومع ارتفاع معدلات التضخم أصبح لا يقتني هاتفًا جديدًا إلا في حالة تعطله”.

وعن بدء تصنيع عدد من العلامات التجارية لهواتفها في مصر وهل سينعش ذلك المبيعات؟ قال النائب الثانِي لشعبة مراكز الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول، إنها خطوة مهمة وستساعد على انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصري في ظل ارتفاع سعر الدولار، والذي تخطى حاجز 40 جنيها في السوق السوداء.

وذكر، أن أبرز المنتجات غير متوفرة في سوق الهواتف المحمولة بالإسكندرية تتمثل فيOPPO A76′′“OPPO A17 وتتراوح أسعارها ما بين 5000 ـ 7500 جنيه.

وخلال جولة أجرتها“البورصة” في شارعي عبد العزيز بالقاهرة وشاكور بالإسكندرية، وهما الأشهر في بيع أجهزة الهواتف المحمولة، قال محمود رشاد تاجر بأحد محلات بيع الهواتف بشارع عبد العزيز إن الإقبال ضعيف للغاية و الزبائن أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بهواتفهم القديمة أطول فترة ممكنة وتغيير الإكسسوارات فقط كنوع من التجديد، وذلك بعد ارتفاع اسعار الهواتف خلال 2023 بصور قياسية تجاوزت نسبتها 80%.

وأشار إلى أن التجار يلجأون لأنظمة تقسيط الأجهزة سواء الجديدة أو المستعملة لتحفيز العملاء على الشراء ، الا أن اوليات العملاء تجعل شراء الهاتف خارج اهتماماتهم.

وأوضح هانى فضل، مسئول مبيعات بأحد متاجر الهواتف، أن العام الحالي شهد تراجعا غير مسبوق في المبيعات ، وان ارتفاع سعر الدولار قد يكون سبباً في ذلك، مشيراً إلى أنه حتى الهواتف المستعملة لم تلقى إقبالاً كبيراً من المستخدمين.

وقال عمرو أبويزيد، تاجر هواتف محمولة بالإسكندرية، إن نسبة إقبال العملاء على شراء هاتف جديد شهدت انخفاضًا بنسبة 40% مقارنة بالفترات السابقة، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات، موضحًا أن سوق الهواتف المستعملة طالها الركود أيضًا لأنها ترتبط بصورة مباشرة بحركة مبيعات الهواتف الجديدة.

أضاف أن المستهلك اعتاد مبادلة هاتفه القديم بهاتف جديد ودفع فارق السعر. إلا أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة تسبب في عزوف أكثر من 60% من العملاء عن القيام بعملية المبادلة.

وحول أسعار قطع غيار الهواتف المحمولة، قال أحمد سعيد مهندس صيانة هواتف محمولة بالإسكندرية، إن خدمات الصيانة وإصلاح الهواتف المحمولة شهدت زيادة في الإقبال العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن أسعار قطع الغيار ارتفعت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه أكثر من مرة.

وأضاف، أن شاشات الهواتف هي أكثر قطع الغيار طلبًا من قبل العملاء، ويبلغ متوسط سعر شاشات هواتف الفئة العالية حوالي 2000 جنيه بعد أن كانت تتراوح ما بين 600 ـ 800 جنيه، والفئة الاقتصادية 600 ـ 700 جنيه .