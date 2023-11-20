امتلاك تستثمر 500 مليون جنيه بمشروعاتها في شرق القاهرة خلال 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة امتلاك للتطوير العقارى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه بمشروعاتها بمنطقة شرق القاهرة خلال العام المقبل.
وقال المهندس رمضان حسنى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه جارى إنهاء الأعمال الخرسانية والواجهات فى مشروع“ويستن بارك” والذى تم البدء فى تطويره خلال العام الجارى، بالإضافة إلى القيام بأعمال الحفر بمشروع“زاهية بيزنس كومبليكس” بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أن الشركة لديها خطة توسعية تتمثل فى مشروع سكنى جديد على مساحة 20 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع مبنى تجارى إدارى بشارع التسعين سيتم الإعلان عنه لاحقا.
وأوضح أن الربع الأخير من العام الجارى شهد ارتفاعا فى حجم الطلب على الشراء للاستفادة من العروض التى تقدمها الشركات العقارية والتيسيرات فى أنظمة السداد.
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