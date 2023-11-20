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امتلاك تستثمر 500 مليون جنيه بمشروعاتها في شرق القاهرة خلال 2024 - جريدة البورصة

11/20/2023 4:01:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة امتلاك للتطوير العقارى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه بمشروعاتها بمنطقة شرق القاهرة خلال العام المقبل.

وقال المهندس رمضان حسنى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه جارى إنهاء الأعمال الخرسانية والواجهات فى مشروع“ويستن بارك” والذى تم البدء فى تطويره خلال العام الجارى، بالإضافة إلى القيام بأعمال الحفر بمشروع“زاهية بيزنس كومبليكس” بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أن الشركة لديها خطة توسعية تتمثل فى مشروع سكنى جديد على مساحة 20 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع مبنى تجارى إدارى بشارع التسعين سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأوضح أن الربع الأخير من العام الجارى شهد ارتفاعا فى حجم الطلب على الشراء للاستفادة من العروض التى تقدمها الشركات العقارية والتيسيرات فى أنظمة السداد.

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