إنفنيتى تنفذ محطات شحن السيارات الكهربائية فى مشروعات سوديك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“سوديك” للتطوير العقارى اتفاقية تعاون مع شركة إنفنيتى المتخصصة فى الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية فى السوق المصرى، وذلك لإقامة شبكة متكاملة لمحطات شحن السيارات الكهربائية فى جميع مشروعات سوديك.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة“سوديك”:“تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار فلسفة سوديك التى ترتكز بشكل رئيسى على تلبية احتياجات العملاء وتقديم حلول مستدامة بمشروعاتنا، بما يعمل على تحسين تجربتهم اليومية بصورة مستمرة”.

وقال شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية فى إنفنيتى:“يمثل هذا التعاون أيضًا خطوة محورية جديدة لشركتنا فى مسيرتها الهادفة لإقامة شراكات مع أبرز المطورين العقاريين فى السوق المحلى، بهدف التوسع فى البنية التحتية لشبكة محطات شحن السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء مصر”.

وبدأت مسيرة سوديك فى مجال الاستدامة عام 2014 عندما وقعت على الاتفاق العالمى للأمم المتحدة العالمية UN Global Compact ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة فى تطبيق مبادئ الاتفاقية فى جميع عملياتها التشغيلية.

وقامت سوديك بتشغيل مقرها الرئيسى اعتمادًا على الطاقة الشمسية، بالإضافة لحصولها على شهادة المبانى الخضراء لمشروعها التجارى EDNC، كما بدأت الشركة بالتعاون مع عدد من الشركات الناشئة المتخصصة فى تطوير مواد بناء مستدامة وهو ما يأتى ضمن برنامجها للابتكار.