إنفنيتى تنفذ محطات شحن السيارات الكهربائية فى مشروعات سوديك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“سوديك” للتطوير العقارى اتفاقية تعاون مع شركة إنفنيتى المتخصصة فى الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية فى السوق المصرى، وذلك لإقامة شبكة متكاملة لمحطات شحن السيارات الكهربائية فى جميع مشروعات سوديك.
وقال أيمن عامر، مدير عام شركة“سوديك”:“تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار فلسفة سوديك التى ترتكز بشكل رئيسى على تلبية احتياجات العملاء وتقديم حلول مستدامة بمشروعاتنا، بما يعمل على تحسين تجربتهم اليومية بصورة مستمرة”.
وقال شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية فى إنفنيتى:“يمثل هذا التعاون أيضًا خطوة محورية جديدة لشركتنا فى مسيرتها الهادفة لإقامة شراكات مع أبرز المطورين العقاريين فى السوق المحلى، بهدف التوسع فى البنية التحتية لشبكة محطات شحن السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء مصر”.
وبدأت مسيرة سوديك فى مجال الاستدامة عام 2014 عندما وقعت على الاتفاق العالمى للأمم المتحدة العالمية UN Global Compact ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة فى تطبيق مبادئ الاتفاقية فى جميع عملياتها التشغيلية.
وقامت سوديك بتشغيل مقرها الرئيسى اعتمادًا على الطاقة الشمسية، بالإضافة لحصولها على شهادة المبانى الخضراء لمشروعها التجارى EDNC، كما بدأت الشركة بالتعاون مع عدد من الشركات الناشئة المتخصصة فى تطوير مواد بناء مستدامة وهو ما يأتى ضمن برنامجها للابتكار.
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