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وزير الإسكان بوجه بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - جريدة البورصة

11/20/2023 4:01:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالعمل على حل جميع المشكلات وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية السعودية، طبقاً للقواعد المعمول بها.

جاء ذلك خلال لقائه، مع ماجد القصبى، وزير التجارة السعودي، وأسامة النقلى، سفير السعودية بالقاهرة، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين.

وخلال الاجتماع، استمع الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات والتحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية.

وأكد أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار فى مختلف المجالات، لجميع المستثمرين، وفى مقدمتهم أشقاؤنا العرب.

ومن جانبه، توجه وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على الجهود الكبيرة فى تيسير وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

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