وزير الإسكان بوجه بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالعمل على حل جميع المشكلات وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية السعودية، طبقاً للقواعد المعمول بها.
جاء ذلك خلال لقائه، مع ماجد القصبى، وزير التجارة السعودي، وأسامة النقلى، سفير السعودية بالقاهرة، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين.
وخلال الاجتماع، استمع الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات والتحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية.
وأكد أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار فى مختلف المجالات، لجميع المستثمرين، وفى مقدمتهم أشقاؤنا العرب.
ومن جانبه، توجه وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على الجهود الكبيرة فى تيسير وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
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