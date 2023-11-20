المطاعم اليابانية تضاعف عددها 3 مرات عالمياَ

(MENAFN
) وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن وزارة الزراعة اليابانية، يظهر أن عدد المطاعم اليابانية في الخارج قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث وصل إلى أكثر من 187,000 مطعم في عام 2023، متجاوزًا ثلاث مرات الرقم السابق. ويرجع هذا النمو إلى توسع سلاسل المطاعم اليابانية في مختلف أنحاء العالم.
كما بلغت هذا الزيادة نحو 20 بالمئة مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في عام 2021 ووفقًا لوكالة كيودو للأنباء اليابانية، ويرجع المسؤولون في وزارة الزراعة والغابات والصيد هذا النمو إلى الاهتمام المتزايد من قبل محبي الأنمي في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
كذلك سجلت قارتي آسيا وأوروبا زيادات بنسبة 20 بالمئة منذ عام 2021، حيث وصل عدد المطاعم اليابانية فيهما إلى 122,000 و16,400 على التوالي، مما يدعم توقعات النمو في صادرات المنتجات الزراعية والبحرية اليابانية.
في حين كانت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد المطاعم اليابانية بنحو 78,760 مطعم، تليها الولايات المتحدة بـ 26,400 مطعم، وكوريا الجنوبية بـ 18,210 مطعم. على الرغم من انخفاض عدد المطاعم اليابانية في أمريكا الشمالية بنسبة 10 بالمئة إلى 28,600 في عام 2023 بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، إلا أن الأعداد ارتفعت بشكل كبير في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية بمقدار يقرب من الضعف منذ عام 2021 لتصل إلى 12,900 مطعم.
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