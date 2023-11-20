نجاحات مانشستر سيتي تشابه استراتيجيات الشركات المالية

(MENAFN
) من العديد من الجوانب، يختلف المصرفيون الاستثماريون ولاعبو كرة القدم بشكل كبير: إذ يعملون لساعات أطول، ولا يمكنهم الجري بسرعة كبيرة، ولديهم عدد أقل بكثير من المعجبين والمؤيدين. ولكنهم يعملون في قطاعين يكافئان النجوم بشكل جيد، حيث يتلقى هؤلاء النجوم مكافآت سخية ومكاسب كبيرة عند تحقيق أداء عالي وتحقيق إيرادات.
كما يظهر أن الهيكل يعمل بشكل أفضل للاعبي الكرة الكبار من أجل العديد من المصرفيين في الوقت الحالي. أعلن نادي مانشستر سيتي أن فاتورته السنوية للرواتب ارتفعت إلى 423 مليون جنيه استرليني العام الماضي، بعد دفع المكافآت للفوز بالبطولات في ثلاث منافسات كرة القدم الكبيرة في المملكة المتحدة وأوروبا. من ناحية أخرى، يتوقع أن تتم تقليص مكافآت وول ستريت بنسبة 25 بالمئة هذا العام، في ظل تباطؤ الأنشطة التجارية.
كذلك لا يزال المصرفيون الاستثماريون يتقاضون أجورًا عالية، حيث بلغت الأجور الوسطى في شركات الأوراق المالية في نيويورك حوالي 500،000 دولار العام الماضي. ولكن بالمقارنة، يشبه مانشستر سيتي صندوق استثمار رياضيًا، بموظفين بلغ عددهم 520، منهم فقط 11 مطلوبين في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي وقت معين. ويكلفون متوسط مليون دولار كل منهم في الأجور والفوائد.
في حين يتجاوز نجاح مانشستر سيتي الاستثنائي قدرته المالية، حيث تفوق حتى على أندية مشهورة مثل ريال مدريد وبرشلونة لتصبح الفريق الأكثر ربحية في أوروبا، بإيرادات وصلت إلى 713 مليون جنيه استرليني العام الماضي. وبما أنني عشت لفترة قريبة من الملعب القديم والمهدم على طريق مين رود، فإنني أعلم تمامًا أن المؤسسة التي توجد اليوم، لا تشبه... إنها مشابهة لأي شكل من الأشكال، خاصة بعد التحول الذي حدث للنادي في عام 2008، بعد نقل ملكيته إلى صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتبرز هذه النقطة كيف يمكن بناء أندية الرياضة من خلال تجميع وإدارة مجموعة من المواهب الرياضية القيمة، بما في ذلك اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند. وهذا مشابه للشركات المالية، إذا تمت بشكل جيد. يذكرني التركيز الاستراتيجي والنهج الصارم لإدارة الفريق في مانشستر سيتي بالعصور السابقة للشراكات في جولدمان ساكس.
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