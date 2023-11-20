أسعار النفط ترتفع مع تكهنات لتخفيضات إضافية من قبل أوبك+

(MENAFN
) شهدت أسعار عقود النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم بتاريخ 20 نوفمبر، وذلك في أعقاب توقعات بتنفيذ مجموعة أوبك+ لتخفيضات إضافية في الإمدادات لدعم الأسعار، وذلك بعد أن شهدت الأسواق انخفاضًا خلال الأربعة أسابيع الماضية نتيجة لتهدئة المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
كما ارتفعت عقود النفط الخام البرنت بنسبة 0.1 بالمئة، في الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، حيث ارتفعت 11 سنتًا لتصل إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع النفط الخام الأمريكي الخام بثمانية سنتات ليصل إلى 75.97 دولار للبرميل. وشهدت العقود القادمة لشهر ديسمبر انتهاء صلاحيتها اليوم، في حين ارتفع عقد يناير الأكثر نشاطًا بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل.
كذلك جاء هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 4 بالمئة في تسوية أسعار الجمعة الماضي، وذلك عقب تقارير من ثلاث مصادر في أوبك+ تشير إلى دراسة المجموعة إمكانية تنفيذ تخفيضات إضافية في إمدادات النفط خلال اجتماعها المقرر في 26 نوفمبر.
في حين شدد محللون في جولدمان ساكس على إمكانية تنفيذ تخفيضات أعمق استنادًا إلى نموذجهم الإحصائي لقرارات أوبك، مع مراعاة عوامل مثل الأوضاع الاستثمارية المنخفضة وانتشار الأوقات والمخزونات الأعلى من المتوقع. وتتوقع البنك أن تظل قطاعات الإنتاج الحالية في المجموعة سارية المفعول حتى عام 2024، وأن يتم تمديد التخفيض الأحادي الجانب من قبل المملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يوميًا حتى الربع الثاني من العام المقبل، وأن يتم التراجع عن ذلك تدريجياً ابتداءً من يوليو.
وأشار توني سيكامور، محلل في أي جي ماركتس، إلى أن أسعار النفط الخام في تكساس الغربية قد ترتفع نحو 80 دولارًا للبرميل بناءً على احتمال إعلان أوبك+ عن تخفيضات أعمق في اجتماعها القادم، على الرغم من أن هبوطًا أدنى من 72 دولارًا قد يشجع الإدارة الأمريكية على إعادة تعبئة مخزونات النفط الأمريكية.
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