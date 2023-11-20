شركات رأس المال الأجنبي تنمو بقوة في الصين

(MENAFN
) أعلنت وزارة التجارة الصينية عن بيانات رسمية تكشف عن زيادة كبيرة في إنشاء شركات رأس المال الأجنبي الجديدة، حيث وصلت إلى 41.9 ألف خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام. يشكل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 32.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، تستمر الصين في جذب الاستثمارات الأجنبية بوتيرة ملحوظة.
كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية في البر الرئيسي الصيني 1.987 تريليون يوان (137.6 مليار دولار)، مما يعكس انخفاضًا متواضعًا بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي. بينما يشير الانخفاض في الاستثمار المباشر الأجنبي إلى وجود بعض التحديات، فإن منظر الاستثمار العام يظل قويًا، مشيرًا إلى استمرار اهتمام الشركات العالمية.
كذلك شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9.1 بالمئة, بلغت 283.44 مليار يوان. ومن الملفت للنظر خاصة هو الارتفاع الكبير في قطاعات التصنيع التكنولوجي المتقدم بنسبة 9.5 بالمئة. وهذا يؤكد على أهمية الاستثمارات المدفوعة بالتكنولوجيا في المشهد الاقتصادي المتطور في الصين.
في حين تسلط البيانات المفصلة الضوء على زيادات كبيرة في الاستثمار المباشر الأجنبي من بعض البلدان. شهدت كندا والمملكة المتحدة وفرنسا معدلات نمو ملحوظة بنسبة 110.3 بالمئة، و94.6 بالمئة، و90 بالمئة على التوالي. يُظهر هذا التنوع في مصادر التمويل إلى اهتمام دولي واسع بالمساهمة في نمو الاقتصاد الصيني والمشاركة في سوقه الديناميكية.
وبينما يشير الانخفاض السنوي في الاستثمار المباشر الأجنبي بشكل عام إلى بعض التحديات الاقتصادية، يؤكد الزيادة الكبيرة في عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي الجديدة ونمو القطاعات المستهدفة قدرة الصين على مواصلة جذب الاستثمار بشكل فعّال والتأقلم مع التغيرات الاقتصادية.
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