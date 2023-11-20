الصين تتطلع بطموح لتحقيق الريادة في صناعة السيارات العالمية في عام 2023

(MENAFN
) أكد وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات في الصين، خلال مشاركته في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات، على طموح الصين في تحقيق الريادة في صناعة السيارات العالمية خلال العام الحالي. وقد دعم هذا التصريح ببيانات مقنعة، حيث كشف عن وصول صادرات السيارات الصينية في العشرة أشهر الأولى إلى 3.9 مليون وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 59.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
كما على الرغم من التحديات الدولية، أكد وانغ على تقدم قوي لصناعة السيارات الصينية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الصين أصبحت أكبر مصدر للسيارات في العالم في الربع الأول من هذا العام، حيث بلغت صادراتها أكثر من 1.07 مليون مركبة، متفوقة على اليابان.
كذلك شدد وانغ على الظروف الملائمة داخل سوق السيارات الصينية، مرجعًا ذلك إلى السياسات التي تهدف إلى تحفيز الاستهلاك وضمان استقرار الاقتصاد. وركز على رؤية الصين الاستراتيجية لتعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية، مع هدف طموح لبيع حوالي 20 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية أو الهجين عالميًا بحلول عام 2025.
في حين أكد وانغ على الأثر الاقتصادي الكبير لصناعة السيارات الصينية، حيث وصلت قيمة صادراتها إلى ما يقرب من 122 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام. وتشير هذه النسبة، التي تمثل 5.5 بالمئة من الإجمالي العالمي، إلى استمرار تقدم الصين وإسهاماتها الكبيرة في القطاع العالمي للسيارات.
MENAFN20112023000045015682ID1107456169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.