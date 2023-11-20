عمالقة التكنولوجيا تتأخر بتسديد الغرامات, مما يثير القلق

(MENAFN
) في ساحة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار، تواجه الشركات الكبيرة مرارًا وتكرارًا غرامات ضخمة نتيجة لمختلف الانتهاكات، بما في ذلك تحديد الأسعار، والممارسات المنافسة غير القانونية، وسوء استخدام البيانات. ورغم فرض هذه الغرامات الضخمة، يظهر أن عملية سداد هذه العقوبات من قبل شركات التكنولوجيا تستمر بشكل طويل وقد تمتد لسنوات.
كما بين تقرير حديث صادر عن الهيئة الإيرلندية للتنظيم البياني، أن ميتا كشفت النقاب عن عدم دفع أي جزء من الغرامات التي بلغت ملياري يورو (2.2 مليار دولار) والتي تم فرضها منذ أيلول. وبالمثل، تواصل أمازون استئناف غرامة وصلت الى 746 مليون يورو تم فرضها في عام 2021، حسب ما أكدته الهيئة اللوكسمبورغية للتنظيم البياني جوجل, التي تواجه غرامات تتجاوز ثمانية مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي بسبب سوء استخدامها لموقعها في السوق بين عامي 2017 و2019، وتعارض هذه العقوبات أيضًا. وتواجه أبل، في نزاع قانوني طويل الأمد، غرامة بلغت 1.1 مليار يورو في فرنسا وأمرًا بدفع 13 مليار يورو كضرائب إلى أيرلندا.
كذلك لا يقتصر هذا الاتجاه على الشركات التكنولوجية الكبيرة فحسب، بل حتى الشركات التكنولوجية الصغيرة تواجه قضايا مماثلة. وأعلنت أستراليا مؤخرًا أن إكس المسماة سابقاَ بتويتر, لم تسدد بعد الغرامة المفروضة عليها بسبب عدم وضوح خططها للقضاء على المحتوى الذي يصور اعتداءً جنسيًا على الأطفال، في حين تقوم إكس حاليًا بتقديم دعوى قضائية مضادة.
في حين أشارت مارغاريدا سيلفا، باحثة في منظمة هولندية غير حكومية مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات، إلى الارتباط الطويل الأمد بين سمعة شركات التكنولوجيا وطبيعتها المزعجة.
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