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ارتفاع الذهب مدعوما بمواصلة الدولار لخسائره

11/20/2023 3:13:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الاثنين مع مواصلة الدولار لخسائره، بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع 2.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.33 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

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