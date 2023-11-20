ارتفاع الذهب مدعوما بمواصلة الدولار لخسائره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الاثنين مع مواصلة الدولار لخسائره، بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع 2.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.33 دولار للأوقية.
ويترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.
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