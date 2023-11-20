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وفاة بتدهور مركبة على طريق الزرقاء

11/20/2023 3:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شخص بحادث تدهور مركبته في الزرقاء ما بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق يوم أمس.
وأفاد تقرير الدوريات الخارجية الاثنين، أن سبب الحادث تغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث تم إخلاء الوفاة الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

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