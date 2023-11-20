وفاة بتدهور مركبة على طريق الزرقاء
التاريخ
11/20/2023 3:11:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شخص بحادث تدهور مركبته في الزرقاء ما بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق يوم أمس.
وأفاد تقرير الدوريات الخارجية الاثنين، أن سبب الحادث تغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث تم إخلاء الوفاة الى مستشفى الزرقاء الحكومي.
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