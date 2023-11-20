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الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بينهم أشقاء من الخليل

11/20/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 21 مواطنا فلسطينيا بينهم أشقاء من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في مدينة الخليل وفتشتها، واعتقلت كلا من: الأشقاء حامد وحسن خالد القواسمي، وبشار ومحمد عرفات القواسمي، ومكرم أكرم إسحق أبو داود، وأنس وفيصل محفوظ، ومحمد سعيد القواسمي، وأيوب أنور القواسمي، وعبد القواسمي، ونور الدين القواسمي، وصهيب صبحي القواسمي، وصلاح نعيم القواسمي، ويونس عزيز القواسمي، وهيثم الجعبة، وعبد الرحمن الخطيب، ولؤي الزغير، وبهاء أبو شخيدم، وحسام أبو شخيدم، وأنس زغير، ومصعب زغير.

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