أول تعليق لحماس على احتجاز سفينة شحن اسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اشادت حركة حماس بعملية احتجاز السفينة الاسرائيلية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين .
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صباح اليوم الاثنين:" هذه خطوة مقدرة ونحييهم عليها، فحجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي تدفع كل مخلص في الأمة للتحرك لنصرة غزة "
و اكد قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء يوم امس الأحد إن قواتهم اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن بعد سيطرتها عليها
MENAFN20112023000208011052ID1107456123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.