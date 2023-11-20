-->

Monday, 20 November 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول تعليق لحماس على احتجاز سفينة شحن اسرائيلية

11/20/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اشادت حركة حماس بعملية احتجاز السفينة الاسرائيلية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين .
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صباح اليوم الاثنين:" هذه خطوة مقدرة ونحييهم عليها، فحجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي تدفع كل مخلص في الأمة للتحرك لنصرة غزة "
و اكد قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء يوم امس الأحد إن قواتهم اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن بعد سيطرتها عليها

MENAFN20112023000208011052ID1107456123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث