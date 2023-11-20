4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الامطار خلال 24 ساعة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3.761 مليون متر.
وأضافت الوزارة أنه بلغ التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية 68.503 مليون م3 ما نسبته 23.78% من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3 .
وبينت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الاثنين أعلاها في سد الفيدان/ وادي عربة الذي دخله 1.315 مليون حيث وصل الى اقصى طاقة تخزينية البالغة 3.306 مليون م3 بنسبة 100%.
ودخل سد الملك طلال 684.330 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 37.3% وسد الموجب 542 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 74% .
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