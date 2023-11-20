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شركة روسية تحصل على براءة اختراع طائرة حربية ميدانية جديدة

11/20/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حصلت شركة الطائرات الموحدة الروسية على براءة اختراع طائرة تكتيكية شبحية جديدة متعددة المهام.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الناطق باسم الشركة ووثائق براءة الاختراع بأن الطائرة تُخصص لاكتشاف وتدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

وجاء في وثائق البراءة أن الاختراع ينتمي إلى مجال الطيران وبالتحديد إلى الطائرات الثنائية المقاعد الشبحية التكتيكية وتخصص لاكتشاف وإصابة الأهداف الجوية والأرضية والبحرية بالسرعات فوق وتحت الصوتية وفي مجال الارتفاعات الواسع. كما يمكن استخدامها كمركز قيادة جوي عند خوض معركة الشبكة المركزية من قبل مجموعات مختلطة من الطائرات".
وقال مطورو الطائرة إنها قريبة من حيث مواصفاتها التقنية والتكتيكية من أسرة المقاتلات "سو-30 إم كا".

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