شركة روسية تحصل على براءة اختراع طائرة حربية ميدانية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حصلت شركة الطائرات الموحدة الروسية على براءة اختراع طائرة تكتيكية شبحية جديدة متعددة المهام.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الناطق باسم الشركة ووثائق براءة الاختراع بأن الطائرة تُخصص لاكتشاف وتدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.
وجاء في وثائق البراءة أن الاختراع ينتمي إلى مجال الطيران وبالتحديد إلى الطائرات الثنائية المقاعد الشبحية التكتيكية وتخصص لاكتشاف وإصابة الأهداف الجوية والأرضية والبحرية بالسرعات فوق وتحت الصوتية وفي مجال الارتفاعات الواسع. كما يمكن استخدامها كمركز قيادة جوي عند خوض معركة الشبكة المركزية من قبل مجموعات مختلطة من الطائرات".
وقال مطورو الطائرة إنها قريبة من حيث مواصفاتها التقنية والتكتيكية من أسرة المقاتلات "سو-30 إم كا".
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