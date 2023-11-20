سرايا القدس: استهداف 7 آليات لجيش الاحتلال في محاور التقدم بغزة

سرايا القدس: استهداف 7 آليات لجيش الاحتلال في محاور التقدم بغزة
التاريخ
11/20/2023 3:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا بقذائف "تاندوم" وعبوات 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات في محاور التقدم شمال قطاع غزة.
ونفذت أمس سرايا القدس عملية مشتركة مع كتائب القسام لاستهداف 3 دبابات صهيونية بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" في محور الزيتون.
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