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أطول من 7 مسابح أولمبية... شاهد باروكة هذه المرأة تدخل موسوعة 'غينيس'

11/20/2023 3:11:14 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت هذه المرأة وشعرها المستعار رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. هيلين ويليامز، من نيجيريا، أنفقت 2500 دولار، و11 يومًا، لنسج هذه الباروكة التي يبلغ طولها 1152 قدمًا و5 بوصات.

لبنان 24

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