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مثير ومرعب... استمع إلى صوت الحمم البركانية في ايسلندا

11/20/2023 3:11:14 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد ايسلندا لثوران بركان هائل يمكن أن يمحو مدينة بأكملها، ويطلق أبخرة سامة ويؤدي إلى اضطراب واسع النطاق.

وأمرت البلاد بعمليات إجلاء وأعلنت حالة الطوارئ مع تزايد النشاط الزلزالي حول بركان فاغرادالسفيال المتوقع أن ينفجر في الأيام المقبلة.

تطبيق يحول الترددات لصوت
إلا أنه يمكن الاستماع إلى ما يبدو عليه هذا البركان المثير للقلق بفضل التطبيق الذي يحول الترددات الزلزالية إلى نغمات مسموعة إذ تعمل خدمة Earthtunes، التي طورتها جامعة نورث وسترن، على تحويل التسجيل المألوف للخطوط المتعرجة للقراءة الزلزالية إلى شيء يمكن سماعه بدلاً من ذلك.
والنتيجة عبارة عن صوت نشاز من الضوضاء المثير والمخيف حيث تتعرض شبه جزيرة ريكيانيس بالجزيرة لمئات الزلازل.

لبنان 24

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