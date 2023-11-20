الصفدي يؤكد ضرورة امتثال الاحتلال للإرادة الدولية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، اليوم في ‎بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.



وأكد الصفدي خلال اللقاء، ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، ووقف حربه المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة وإنسانية.



كما شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

