الصفدي يؤكد ضرورة امتثال الاحتلال للإرادة الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، اليوم في بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وأكد الصفدي خلال اللقاء، ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، ووقف حربه المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة وإنسانية.
كما شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
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