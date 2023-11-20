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امين عمان يصدر تعميماً تحت طائلة المسؤولية

11/20/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، على كافة المعنيين بأن رخصة القيادة لأي مستخدم او سائق لمركبات الامانة تخوله لقيادة المركبة او الالية سارية المفعول وغير ملغاة او محجوزة بصورة تمنع السائق من قيادتها وتحت طائلة المسؤولية.
ووجه الشواربة تعميما بخصوص قيادة مركبات وآليات الامانة من قبل المخولين بالقيادة وعدم السماح بقيادتها الا من تؤهله باستخدامها.
وشدد تعميم أمين عمان ، على ضرورة التأكد من صلاحية وسريان الرخص حفاظا على حقوق الامانة وسائقيها (المتسبب بالحادث) باسترداد ما دفعته من تعويض المتضرر حسب احكام نظام التأمين الالزامي للمركبات.

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