بمشاركة عُمانية.. تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم آثار تدمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لم يستبعد مدير عام متحف الأرميتاج" في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي أن يتعاون الأخصائيون العمانيون مع متحفه في تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.سيقوم المرمّمون من متحف عُمان الوطني ومتحف الأرميتاج الحكومي الروسي في مسقط بترميم نحو 200 قطعة أثرية، بما فيه آثار تدمر. أفاد بذلك يوم 18 نوفمبر مدير عام المتحف الوطني لسلطنة عُمان جمال المساوي في حفل توقيع الاتفاقية مع متحف "الأرميتاج" على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.

وقال:" قد تلقينا منذ عامين تماثيل تدمر لترميمها في مسقط. وشارك في ذلك زملاؤنا من متحف الأرميتاج. وسنتلقى العام المقبل دفعة أخرى من القطع الأثرية من سوريا تتضمن 200 قطعة. ونعوّل على أن متحف "الأرميتاج" سيشارك أيضا في عملية الترميم. وسنبدأ كذلك اعتبارا من العام المقبل العمل المشترك مع زملائنا من بطرسبورغ في تدمر".

روسيا اليوم