بمشاركة عُمانية.. تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم آثار تدمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لم يستبعد مدير عام متحف الأرميتاج" في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي أن يتعاون الأخصائيون العمانيون مع متحفه في تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.
سيقوم المرمّمون من متحف عُمان الوطني ومتحف الأرميتاج الحكومي الروسي في مسقط بترميم نحو 200 قطعة أثرية، بما فيه آثار تدمر. أفاد بذلك يوم 18 نوفمبر مدير عام المتحف الوطني لسلطنة عُمان جمال المساوي في حفل توقيع الاتفاقية مع متحف "الأرميتاج" على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.
وقال:" قد تلقينا منذ عامين تماثيل تدمر لترميمها في مسقط. وشارك في ذلك زملاؤنا من متحف الأرميتاج. وسنتلقى العام المقبل دفعة أخرى من القطع الأثرية من سوريا تتضمن 200 قطعة. ونعوّل على أن متحف "الأرميتاج" سيشارك أيضا في عملية الترميم. وسنبدأ كذلك اعتبارا من العام المقبل العمل المشترك مع زملائنا من بطرسبورغ في تدمر".
روسيا اليوم
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