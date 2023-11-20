الاحتلال يعتقل 47 مواطنا من الضفة بينهم 13 عاملا من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 47 مواطنا، بينهم 13 عاملا من قطاع غزة.

فمن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 21 مواطنا من مدينة الخليل، وهم: الأشقاء حامد وحسن خالد القواسمي، وبشار ومحمد عرفات القواسمي، ومكرم أكرم إسحق أبو داود، وأنس وفيصل محفوظ، ومحمد سعيد القواسمي، وأيوب أنور القواسمي، وعبد القواسمي، ونور الدين القواسمي، وصهيب صبحي القواسمي، وصلاح نعيم القواسمي، ويونس عزيز القواسمي، وهيثم الجعبة، وعبد الرحمن الخطيب، ولؤي الزغير، وبهاء أبو شخيدم، وحسام أبو شخيدم، وأنس زغير، ومصعب زغير.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بلال فالح رشايدة (31 عاما) من قرية الرشايدة، وإبراهيم سليمان العمور ونجله معاذ، وعماد خليل العمور (50 عاما)، ونجله محمد (30 عاما) من بلدة تقوع، وسامي إبراهيم الهريمي (19 عاما)، من أبو انجيم.

ومن رام الله، اعتقلت الطالبة الجامعية دانيا حناتشة من منطقة رام الله التحتا، وعدي الطويل (20 عاما) من قرية دير ابزيع غربا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد شاهر عازم، وسلمان معين كساب، وشهاب محمود عيسى، ورامز سامر موسى من قرية قريوت جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، بينهم 13 عاملا من قطاع غزة في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، والمواطن عصام فقهاء من ضاحية شويكة شمالا.