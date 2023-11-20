نورة سلطان تتصدر السيدات وسيطرة سعودية في مسابقة الشباب ببطولة ناس للبولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تقدمت اللاعبة نورة سلطان إلى مركز الصدارة بمسابقة السيدات ببطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج حتى 25 نوفمبر ، بعدما أحرزت 1703 نقطة فيما تراجعت ليلى الجناحي إلى المركز الثاني 1679 نقطة وجاءت الكويتية وسمية العبدالله ثالثة 1625 نقطة والسعودية مشاعل رابعة 1582 نقطة ومرسيل سلطان خامسة 1533 نقطة.



وضمن مسابقة الرجال احتفظ علي الماص بصدارة مسابقة الرجال 2175 نقطة وجاء يوسف فلاح ثانيا 2153 نقطة والكويتي محمد عبدالله ثالثا 2149 نقطة والقطري محمد المريخي رابعا 2141 نقطة والسعودي عبدالرحمن الخليوي خامسا 2121 نقطة.



وفي إطار منافسات مسابقة الكبار يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود هيمنته على الصدارة 1998 نقطة وخلفه مواطنه ياسر ابوالريش 1978 نقطة والكويتي يعقوب الشطي ثالثا 1956 نقطة ومواطنه إياد الأميري رابعا 1897 نقطة وحميد تقي خامسا 1850 نقطة.



وفي مسابقة الشباب تصدر اللاعب السعودي بندر اليابه الترتيب 2095 نقطة وسط سيطرة سعودية على المراكز الخمسة الأولى حيث جاء مواطنه نواف التميمي ثانيا 2067 نقطة وأحمد ابوالريش ثالثا 2064 نقطة وعبدالعزيز التميمي رابعا 2021 نقطة ويوسف سالم خامسا 2011 نقطة.



وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز الإماراتي عبيد سعد بمسابقة الرجال 748 نقطة، وفوز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود بمسابقة الكبار 673 نقطة وفوز الكويتية وسمية العبدالله بمسابقة السيدات 182 نقطة وفوز السعودي نواف التميمي بمسابقة الشباب 725 نقطة.