الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يكرم (انفورما ماركتس) بشهادة صديق اليتيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قدم الدكتور مصطفى السيدالأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شهادة صديق اليتيم لشركة انفورما ماركتس، نظير مساهمتهم في دعم المشاريع المقدمة للأيتام والأرامل ، خلال زيارته لجناح نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ، في معرض الجواهر العربية.وبهذه المناسبة توجه الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقديم إلى شركة انفورما ماركتس على جهودهم الكريمة في دعم مشروع نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في معرض الجواهر العربية. وحرصهم على خدمة ورعاية الأيتام، مثمناً إسهامات الشركة والتي تدعم عمل المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للأيتام. والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. مؤكداً بأن هذه الشهادة تعتبر الأسمى في المؤسسة نظراً لقيمة كافل اليتيم الدينية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انا وكافل اليتيم كهاتين".



من جانبه أشاد محمد ابراهيم المدير العام لشركة انفورما ماركتس بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واهتمامها بالعمل الإنساني داخل وخارج البحرين، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المعظم

وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مثمناً الشراكة المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة في إشراك القطاع الخاص في عمل الخير مؤكداً على تشرفه شخصياً وجميع منتسبي شركة انفورما ماركتس بالمساهمة في العمل الإنساني الذي تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.



والجدير بالذكر بأن مشروع نِتاج خير البحرين هو مشروع تنموي يهدف إلى مساعدة منتسبي المؤسسة الملكية من الأرامل والأيتام على تحسين ظروفهم الاقتصادية، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الأيتام والأرامل على حرف يدوية مبتكرة، وتسويق منتجاتهم من خلال وسائل التسويق الإلكترونية والمباشرة. حيث يسعى المشروع إلى تمكين الأيتام والأرامل في تحقيق استقلالهم المالي، ويصبحوا قوة فاعلة في المجتمع، وذلك من خلال توجيههم نحو أفضل الطرق لتحقيق أهدافهم، والبدء بمشاريع متناهية الصغر.