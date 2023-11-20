الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يكرم (انفورما ماركتس) بشهادة صديق اليتيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدم الدكتور مصطفى السيد
الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شهادة صديق اليتيم لشركة انفورما ماركتس، نظير مساهمتهم في دعم المشاريع المقدمة للأيتام والأرامل ، خلال زيارته لجناح نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ، في معرض الجواهر العربية.
وبهذه المناسبة توجه الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقديم إلى شركة انفورما ماركتس على جهودهم الكريمة في دعم مشروع نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في معرض الجواهر العربية. وحرصهم على خدمة ورعاية الأيتام، مثمناً إسهامات الشركة والتي تدعم عمل المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للأيتام. والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. مؤكداً بأن هذه الشهادة تعتبر الأسمى في المؤسسة نظراً لقيمة كافل اليتيم الدينية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انا وكافل اليتيم كهاتين".
من جانبه أشاد محمد ابراهيم المدير العام لشركة انفورما ماركتس بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واهتمامها بالعمل الإنساني داخل وخارج البحرين، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المعظم
وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مثمناً الشراكة المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة في إشراك القطاع الخاص في عمل الخير مؤكداً على تشرفه شخصياً وجميع منتسبي شركة انفورما ماركتس بالمساهمة في العمل الإنساني الذي تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
والجدير بالذكر بأن مشروع نِتاج خير البحرين هو مشروع تنموي يهدف إلى مساعدة منتسبي المؤسسة الملكية من الأرامل والأيتام على تحسين ظروفهم الاقتصادية، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الأيتام والأرامل على حرف يدوية مبتكرة، وتسويق منتجاتهم من خلال وسائل التسويق الإلكترونية والمباشرة. حيث يسعى المشروع إلى تمكين الأيتام والأرامل في تحقيق استقلالهم المالي، ويصبحوا قوة فاعلة في المجتمع، وذلك من خلال توجيههم نحو أفضل الطرق لتحقيق أهدافهم، والبدء بمشاريع متناهية الصغر.
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