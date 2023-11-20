وزير الخارجية الأردني : على إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي ووقف حربها المستعرة على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة.
ووفق قناة "المملكة" الأردنية، جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، في بكين اليوم مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.
وأكّد الصفدي، خلال اللقاء، "ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإرادة الدولية ووقف حربها المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية" ، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة.
ودعا أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية، خلال المحطة الأولى من جولتهم، إلى "وقف فوري لإطلاق النار على غزة" .
ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية فلسطين والسعودية ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال وزير خارجية الصين وانج يي ،خلال الاجتماع ، إن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض لإنهاء الحرب على غزة.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
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