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وزير الخارجية الأردني : على إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي ووقف حربها المستعرة على غزة

11/20/2023 3:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة.

ووفق قناة "المملكة" الأردنية، جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، في بكين اليوم مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وأكّد الصفدي، خلال اللقاء، "ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإرادة الدولية ووقف حربها المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية" ، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة.

ودعا أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية، خلال المحطة الأولى من جولتهم، إلى "وقف فوري لإطلاق النار على غزة" .

ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية فلسطين والسعودية ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير خارجية الصين وانج يي ،خلال الاجتماع ، إن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض لإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

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