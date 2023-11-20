الجنرال تمير لقي السعير
التاريخ
11/20/2023 2:22:16 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تبلغت صباح اليوم عائلة الجنرال تمير ياداي قائد لواء 298 البري بمصرعه في معارك غزة بسعير نيران المقاومة الفلسطينية بالقرب من ساحل القطاع الشمالي – انتهى.
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