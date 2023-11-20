الأمن السيبراني وحماية أمن المعلومات

يعتبر الأمن الركيزة الأساسية للمجتمع، إذ لا يتصور نمو أي نشاط بعيداً عن تحققه، سواء على المستوى التقني أو القانوني، ومع ظهور مجتمع المعلومات والفضاء السيبراني، تحول الأمن إلى واحد من قطاع الخدمات التي تشكل دعامة أساسية لأنشطة الحكومات والأفراد، كالتطبيقات الخاصة بالحكومة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، كما أصبحت تكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وارتبط ذلك باحتمالات تعرض تلك التكنولوجيا لمخاطر من شأنها أن تؤثر في كفاءة وفعالية نظم المعلومات، وبصفة خاصة نظام المعلومات المحاسبي، ومن ثم على جودة المعلومات المحاسبية، حيث يؤدي تعرض النظم للمخاطر، إلى التأثير في سرية ونزاهة وتوافر المعلومات، وفي مجال المال والأعمال، لا يمكن الاستغناء عن تلك التكنولوجيا، بل يزداد اهتمام المسؤولين بالمنظمات المختلفة بتطوير تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاح استخدامها.

وبات من الضروري على المؤسسات والشركات أن تهتم بوضع نظم وإجراءات تعمل على الحد من تلك المخاطر، ووضع نظام جديد لإدارتها، ووجد أن الحلول التكنولوجية ضرورية، ولكنها غير كافية في مواجهة تحديات ومخاطر أمن المعلومات، ومن ثم زاد الاهتمام بأمن المعلومات، باعتباره من المسؤوليات التنفيذية المهتمة بالبنية التحتية التكنولوجية على مستوى المؤسسة، وزيادة التركيز على استراتيجيات متطلبات العمل وحماية أصول المعلومات.

تقنيات



الأمن السيبراني، أو أمن المعلومات، عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والإدارية والتكنولوجية، والعمليات والممارسات المصممة التي يتم استخدامها في حماية الموارد البشرية والمالية المرتبطة بتقنيات الاتصالات والمعلومات، ويضمن إمكانية الحد من الخسائر والأضرار التي تترتب في حال تحقق المخاطر والتهديدات.

ويرتبط الأمن السيبراني بمجالات مختلفة، سواء قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية، ففي المجال القانوني، تُعد العلاقة بين القانون والتكنولوجيا علاقة تبادلية، فالتطورات التكنولوجية المختلفة تفترض مواكبة التشريعات القانونية لها، من خلال وضع أطر وتشريعات للأعمال القانونية وغير القانونية، وفي المجال الاقتصادي، أصبح الفضاء الإلكتروني جاذباً لقطاعات المجتمع كافة، وزاد الاعتماد بصورة أساسية على التكنولوجيا الرقمية في تخزين المعلومات والبيانات، وأصبحت المعاملات المالية والاقتصادية محوسبة، وباتت شبكات البنوك والبورصات وشركات الأسواق المالية مرتبطة ببعضها البعض، بنظم وشبكات إلكترونية، وفي المجال الاجتماعي، يؤدي الأمن السيبراني دوراً كبيراً في حماية تعبير الأفراد عن تطلعاتهم في المجالات المختلفة، سواء علمية أو ثقافية أو اقتصادية.

الذكاء الاصطناعي

إن المستقبل القائم على نُظم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسيارات الذكية والمنازل الذكية، قادر على التنبؤ بالكوارث الطبيعية والأوبئة، وتقديم حلول عملية لمشكلات التغير المُناخي، وقد يكون كابوساً إذا لم يكن هناك حل عملي لمشكلة التهديدات السيبرانية.

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدولة التي تصدت تشريعياً للجريمة الإلكترونية، من خلال إصدار القوانين المختلفة التي تعاقب مرتكبيها، وكان آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فنصت المادة «5» منه على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 ألف درهم، ولا تزيد على 3 ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات عائدة لمؤسسات الدولة، أو أحد المرافق الحيوية، فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية، اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.

تدابير

كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني، منها تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية «FEDNET»، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تسمح بتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتوفر الشبكة بيئة آمنة، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية، ما يقلل إمكانية التعرض لأعمال القرصنة الإلكترونية، وكذلك أطلقت الجهات الشرطية داخل الدولة بعض التطبيقات لمواجهة الجريمة الإلكترونية، كخدمة «الأمين»، التي أطلقتها شرطة دبي، وخدمة «نجيد»، التي أطلقتها شرطة الشارقة، وخدمة «أمان الإلكترونية»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي، وتم إنشاء لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «13» لسنة 2023، وكذلك إطلاق مبادرة «النبض السيبراني»، التي تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع، ورفع وعيهم لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، وتمكينهم من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئة أقل تهديداً.