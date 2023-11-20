محمد بن راشد: أهلا بكم في دولة المستقبل .. دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات المشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات 2023
الذي تستضيفه الامارات.
ودون سموه عبر منصة إكس: "تستضيف دولة الإمارات ممثلة بحكومتها اليوم أهم مؤتمر للاتصالات في العالم يحضره أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة من كافة أنحاء العالم ...
وقال سموه: "المؤتمر العالمي للاتصالات 2023 تتوافق فيه دول العالم على الاتصالات اللاسلكية وتردداتها ودورها في القطاعات الجديدة كالصحة والتعليم والتصنيع والمدن الذكية وغيرها .. ".
واختتم سموه: "فخورين باستضافة حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي .. ونرحب بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات .. ونقول للجميع أهلا بكم في دولة المستقبل .. دولة الإمارات العربية المتحدة" .
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