محمد بن راشد: أهلا بكم في دولة المستقبل .. دولة الإمارات العربية المتحدة

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات المشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات 2023

الذي تستضيفه الامارات.

ودون سموه عبر منصة إكس: "تستضيف دولة الإمارات ممثلة بحكومتها اليوم أهم مؤتمر للاتصالات في العالم يحضره أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة من كافة أنحاء العالم ...



وقال سموه: "المؤتمر العالمي للاتصالات 2023 تتوافق فيه دول العالم على الاتصالات اللاسلكية وتردداتها ودورها في القطاعات الجديدة كالصحة والتعليم والتصنيع والمدن الذكية وغيرها .. ".

واختتم سموه: "فخورين باستضافة حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي .. ونرحب بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات .. ونقول للجميع أهلا بكم في دولة المستقبل .. دولة الإمارات العربية المتحدة" .





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