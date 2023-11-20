مقتل 12 جريحاً ومرافقاً جراء القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 12 شخصا جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة "استشهاد 12 جريحا ومرافقا وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى الاندونيسي".



وبحسب روسيا اليوم فإن دبابات الجيش الإسرائيلي تواصل التوغل لمحيط المستشفى وتطلق القذائف والرصاص تجاه المشفى ومحيطه.

وكشف مدير قسم الجراحة في المستشفى الاندونيسي د. محمد الرام أن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بقذيفة أصابت الطابق الثاني دون سابق إنذار، ويقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على نوافذ وبوابات المستشفى إضافة إلى قصف عشوائي.

وقالت مصادر طبية إن سيدة متواجدة في المستشفى الإندونيسي، قتلت جراء القصف المباشر الذي استهدفت به الدبابات الإسرائيلية الطابق الثاني من المستشفى، كما أصيب

رئيس قسم العظام بالمستشفى الطبيب عدنان البرش في القصف الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة الكويت المحاذية لمستشفى الإندونيسي والتي تؤوي الآلاف من النازحين.

وقال الصحفي أنس الشريف إن الوضع خطير وصعب داخل المستشفى الإندونيسي بعد استهدافه بالقصف والرصاص.

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