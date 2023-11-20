صدور الأحكام في أكبر محاكمة للمافيا الإيطالية منذ عقود اليوم

من المقرر أن تصدر محكمة إيطالية حكمها في أكبر محاكمة للمافيا الإيطالية منذ عقود على أكثر من 300 عضو أو مؤيد مشتبه بهم في منظمة "ندرانجيتا" الإجرامية في مدينة لاميتسيا تيرمي بجنوب إيطاليا اليوم الاثنين.

وطلب مكتب المدعي العام إنزال عقوبات سجن طويلة لمدة تصل إلى 30 عاماً، مع إجمالي أحكام تصل إلى 4744 عاماً ضد المتهمين.

وسعت الدولة الإيطالية، من خلال المحاكمة التي بدأت قبل ثلاث سنوات، إلى إظهار أنها ليست مستعدة للتسامح مع أنشطة مختلف منظمات المافيا.

وتعد منظمة "ندرانجيتا"، ومقرها في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، أقوى جماعة إجرامية في البلاد ولها اتصالات في جميع أنحاء العالم. ويقول الخبراء إن تجارة الكوكايين في أوروبا تخضع إلى حد كبير لسيطرة الجماعة.

وتقدر مبيعات الجماعة العالمية بأكثر من 50 مليار يورو (5ر54 مليار دولار) سنويا.

ونظرا لحجم المحاكمة، تم تحويل مركز اتصالات في لاميتسيا تيرمي خصيصا إلى جناح شديد الحراسة يضم قاعة محكمة ضخمة.

واستندت المحاكمة إلى أقوال أكثر من 50 شاهدا رئيسيا تنصلوا من "ندرانجيتا".

وتتألف الجماعة من نحو 150 عائلة.

وتمت محاكمة أكثر من 400 عضو من مجموعة المافيا "كوزا نوسترا" في صقلية في الثمانينيات من القرن الماضي.

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