إحدى أهم موظفي ماسك تتعرض لضغوط.. ما القصة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - لعل قرار شركات كبيرة وقف إعلاناتها على منصة X، بسبب "السامية" وغيرها سيعود بأثر كبير على ما يبدو.

فقد حث المسؤولون التنفيذيون في مجال الإعلانات الرئيسة التنفيذية لشركة تويتر سابقاً، ليندا ياكارينو، على الاستقالة من منصبها.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب قيام شركات IBM وDisney وApple وغيرها بإيقاف الإنفاق على X،.

وأكد المسؤولون أنه نداء شخصي لياكارينو، يطالبها بترك عملها، معتبرين أنها باتت تغامر بسمعتها بسبب تصرفات إيلون ماسك.

يأتي هذا بينما تواجه الرئيسة التنفيذية منذ فترة طويلة ضغوطات لإعادة الإيرادات عبر إرجاع المصداقية للشركة من كبار المعلنين، وفقا لمجلة "فوربس".

وأضافت المصادر أن عدداً كبيراً من المديرين التنفيذيين البارزين في مجال الإعلان اتصلوا بـ ياكارينو وتساءلوا عن سبب تعريضها للخطر بسمعتها لحماية سلوك ماسك، مقترحين عليها أن تدلي ببيان حول العنصرية ومعاداة السامية بعد التنحي.

إلا أن المسؤولة قاومت حتى الآن توسلات زملائها ودعواتهم، وفق المصادر.

أتت هذه التطورات بعد أن أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك ما يشبه الحرب ضد شركة "ميديا ماترز"، وقرر جرّها إلى القضاء على خلفية إيقاف شركات كبرى إعلاناتها على منصة "إكس" بدعوى معاداتها للسامية.

وأكد ماسك في تغريدة مساء السبت الماضي، أن محكمة ستنظر في دعوى قضائية رفعتها شركته "أكس" ضد مجموعة "ميديا ماترز" بتهمة الاحتيال، وذلك بعد أن تفجر الخلاف عندما نشرت شركة "Media Matters for America " في وقت سابق من هذا الأسبوع بحثا يظهر أن "إكس" نشرت إعلانات تظهر إلى جوار منشورات مؤيدة للنازية.

في المقابل، ردت "إكس" في بيان أكدت فيه أنها تعمل على حماية حق الجمهور في حرية التعبير، كاشفة أنها تعرضت لعدد من الهجمات من مجموعات ناشطة مثل "ميديا ماترز" ووسائل إعلام وصفتها بالقديمة، متهمة إياها بالسعي إلى تقويض حرية التعبير على منصتها لأنها تعتبرها تهديداً لسردها الأيديولوجي وخطاباتها المالية".

كما اتهمت هذه المجموعات باستخدام نفوذها لمهاجمة مصادر إيرادات "إكس" عن طريق خداع المعلنين على المنصة.

ما هي "ميديا ماترز" و"المطرقة المخملية"؟

ووجهت منصة ماسك جملة من الاتهامات شملت اتهام "ميديا ماترز" بأنها تلاعبت بالجمهور والمعلنين، وإنشاء حساب بديل وتنظيم المنشورات والإعلانات التي تظهر على المخطط الزمني للحساب لتضليل المعلنين حول موضع منشوراتهم.

ومع ذلك، يبدو أن كل خطوات X لم تمنع ظهور الإعلانات التي وضعتها شركات Apple وBravo وOracle وXfinity وIBM بجوار المنشورات التي تروج لهتلر والحزب النازي، ما جعل علامات كبرى تتصرف.

في حين يعتقد مراقبون أنه وبعيدا عن محتوى الكراهية نفسه، فإن فشل تويتر في الوفاء مرة أخرى بوعوده الأخرى بالحماية هو ما أثار غضب العلامات التجارية التي سحبت إعلاناتها.

أما مجموعة "ميديا ماترز"، فهي مجموعة أميركية غير ربحية تصف نفسها بأنها "مركز أبحاث ومعلومات متقدم" يراقب "المنافذ الإعلامية للمعلومات المضللة".

وأطلقت برنامجها في أيار 2004، وقد وضع لأول مرة وسائل للمراقبة المنهجية لقطاع عريض من وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والإنترنت بحثاً عن معلومات مضللة أو أخبار أو تعليقات غير دقيقة.

يذكر أن ياكارينو تعد إحدى أهم الموظفين ضمن فريق ماسك، فمديرة الإعلانات ليندا ياكرينو، تعمل منذ أكثر من عقد مديرة للإعلانات والشراكات العالمية، ولها دور كبير في إيجاد أفضل الطرق لقياس فعالية الإعلانات، حيث كانت تشرف على نحو 13 مليار دولار من العائدات السنوية، ولها علاقات وثيقة مع وكالات التسويق والإعلانات الكبرى حول العالم.

كذلك يعرف عنها مهاراتها في التفاوض، ويصفها عاملون في صناعة الإعلانات بـ"المطرقة المخملية".