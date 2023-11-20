جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين جديدين له في معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له إنه سمح بنشر اسمي الجنديين اللذين سقطا خلال العمليات في شمال قطاع غزة، وهما الرقيب دفير بارزاني، 20 عاما من القدس، المقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والمقاتل في نفس الوحدة الرقيب ينون تامير (20 عاما) من برديس حنا كركور.

بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 65 منذ بدء العملية البرية في غزة، وإلى 387 منذ أحداث 7 أكتوبر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن خلال يوم الأحد عن مقتل 5 جنود له في معارك غزة.



