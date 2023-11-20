جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين جديدين له في معارك شمال قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان له إنه سمح بنشر اسمي الجنديين اللذين سقطا خلال العمليات في شمال قطاع غزة، وهما الرقيب دفير بارزاني، 20 عاما من القدس، المقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والمقاتل في نفس الوحدة الرقيب ينون تامير (20 عاما) من برديس حنا كركور.
بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 65 منذ بدء العملية البرية في غزة، وإلى 387 منذ أحداث 7 أكتوبر.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن خلال يوم الأحد عن مقتل 5 جنود له في معارك غزة.
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