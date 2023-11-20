الطقس: استمرار المنخفض الجوي وانخفاض آخر على الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الإثنين، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال، اليوم الإثنين، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.



