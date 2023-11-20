الطقس: استمرار المنخفض الجوي وانخفاض آخر على الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الإثنين، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والخميس المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال، اليوم الإثنين، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.
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