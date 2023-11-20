(MENAFN
- Palestine News Network )
-في اليوم الـ45 من العدوان على قطاع غزة...
الاحتلال يستهدف
المستشفى الاندونيسي
شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه ما ادى إلى استشهد عدد من المواطنين، وأصابة اخرين،
-أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، إرتفاع عدد الشهداء بغزة إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل.
-جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن مقتل جنديين جديدين له في معارك شمال قطاع غزة.
ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 65 منذ بدء العملية البرية في غزة
-وفي الضفة الغربية.. استشهاد الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل برصاص جيش الاحتلال قرب مدخل مخيم العروب
قووات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناط متفرقة بالضفة الغربية
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الإثنين، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا،
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