MENAFN - Palestine News Network ) -في اليوم الـ45 من العدوان على قطاع غزة...الاحتلال يستهدفالمستشفى الاندونيسيشمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه ما ادى إلى استشهد عدد من المواطنين، وأصابة اخرين،

-أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، إرتفاع عدد الشهداء بغزة إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل.

-جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن مقتل جنديين جديدين له في معارك شمال قطاع غزة.

ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 65 منذ بدء العملية البرية في غزة





-وفي الضفة الغربية.. استشهاد الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل برصاص جيش الاحتلال قرب مدخل مخيم العروب



قووات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناط متفرقة بالضفة الغربية



توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الإثنين، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا،

