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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

11/20/2023 2:12:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- استشهد شاب، فجر اليوم الإثنين، من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم العروب.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب مركبة كان يستقلها الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) قرب مدخل مخيم العروب، ما أدلى لإصابته بشكل مباشر بالرصاص الحي.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الاقتراب منه وتقديم العلاج له، واحتجزت جثمانه حتى ارتقى شهيدا، وتم تسليه بعدها إلى طواقم الهلال الأحمر، التي نقلته إلى المستشفى وهو جثة هامدة.

وحسب شهود عيان، طاردت شرطة الاحتلال المركبة التي كانت تقل الشهيد وشاب آخر مع
إطلاق نار كثيف صوبهم، ولدى وصولهم الشارع الرئيسي شمال الخليل قرب مخيم العروب، أصيبت المركبة برصاص الجنود المتمركزين في البرج العسكري عند المخيم، ما أدى لإصابة الشاب السراحين واستشهد لاحقا، واعتقال الشاب الآخر الذي لم تعرف هويته بعد، وحالته الصحية.

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