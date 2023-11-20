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مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة شمال غزة

11/20/2023 2:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مدرسة الكويت بجانب المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر، بأن مدفعية الاحتلال التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف وصواريخ بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت قرب المستشفى والتي تأوي عددا من النازحين.
ولم يتم التمكن من معرفة عدد الشهداء والإصابات، والأضرار التي سببها القصف الهمجي الإسرائيلي على المدرسة، بسبب قطع الاتصالات في شمال القطاع وعدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى الإندونيسي ومحيطه، فيما أن الأنباء الأولية تتحدث عن عشرات الشهداء والإصابات في القصف.

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