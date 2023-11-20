70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، أن حوالي 70% من الشهداء في غزة منذ 7 اكتوبر هم من النساء والأطفال.



وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" أن :"النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة".

وأضاف:" أن النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن".



وشدد صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن "حوالي 70 بالمئة من القتلى منذ التصعيد الأخير في غزة من النساء والأطفال".

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