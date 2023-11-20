70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، أن حوالي 70% من الشهداء في غزة منذ 7 اكتوبر هم من النساء والأطفال.
وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" أن :"النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة".
وأضاف:" أن النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن".
وشدد صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن "حوالي 70 بالمئة من القتلى منذ التصعيد الأخير في غزة من النساء والأطفال".
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