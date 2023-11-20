-->

Monday, 20 November 2023 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

11/20/2023 2:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، أن حوالي 70% من الشهداء في غزة منذ 7 اكتوبر هم من النساء والأطفال.


وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" أن :"النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة".
وأضاف:" أن النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن".


وشدد صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن "حوالي 70 بالمئة من القتلى منذ التصعيد الأخير في غزة من النساء والأطفال".
للمزيد من اخبار فلسطين انقر هنا


MENAFN20112023000208011052ID1107455945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث