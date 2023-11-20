رئيس إندونيسيا يبلغ بايدن بـضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة وقف الأعمال الوحشية في غزة وتنفيذ وقف لإطلاق النار على الفور.



وقبل نحو أسبوع ناشد ويدودو نظيره الأميركي بايدن فعل المزيد لوقف الحرب في غزة.



وخلال لقائهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ويدودو -مخاطبا بايدن- إن "إندونيسيا تناشد الولايات المتحدة فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة". وأضاف أن "وقف إطلاق النار ضروري من أجل الإنسانية".

