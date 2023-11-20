رئيس إندونيسيا يبلغ بايدن بـضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة وقف الأعمال الوحشية في غزة وتنفيذ وقف لإطلاق النار على الفور.
وقبل نحو أسبوع ناشد ويدودو نظيره الأميركي بايدن فعل المزيد لوقف الحرب في غزة.
وخلال لقائهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ويدودو -مخاطبا بايدن- إن "إندونيسيا تناشد الولايات المتحدة فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة". وأضاف أن "وقف إطلاق النار ضروري من أجل الإنسانية".
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