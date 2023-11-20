-->

Monday, 20 November 2023 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس إندونيسيا يبلغ بايدن بـضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة

11/20/2023 2:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة وقف الأعمال الوحشية في غزة وتنفيذ وقف لإطلاق النار على الفور.


وقبل نحو أسبوع ناشد ويدودو نظيره الأميركي بايدن فعل المزيد لوقف الحرب في غزة.


وخلال لقائهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ويدودو -مخاطبا بايدن- إن "إندونيسيا تناشد الولايات المتحدة فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة". وأضاف أن "وقف إطلاق النار ضروري من أجل الإنسانية".


MENAFN20112023000208011052ID1107455943

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث