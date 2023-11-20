12 شهيداً من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

12 شهيداً من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي
التاريخ
11/20/2023 2:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة بغزة باستشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمالي غزة.
وقد أظهرت الصور دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم في محيط المستشفى الإندونيسي.
وقال مراسل الجزيرة إن الدبابات الإسرائيلية تنتشر في محيط المستشفى وتطلق النار تجاه مبناه.
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