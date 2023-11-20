الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: بلال فالح رشايدة (31 عاما) من قرية الرشايدة، وإبراهيم سليمان العمور ونجله معاذ، وعماد خليل العمور (50 عاما)، ونجله محمد (30 عاما) من بلدة تقوع، وسامي إبراهيم الهريمي (19 عاما)، من أبو انجيم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
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