سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم
التاريخ
11/20/2023 2:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم الاثنين عند 40.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.5 ديناراً للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.8 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 32.8 دينارًا للشراء منهم.
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