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صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

11/20/2023 2:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لشبكة الجزيرة بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا حول المستشفى الإندونيسي، مثلما فعل سابقًا مع مجمع الشفاء.

ووصف القدرة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه كارثي، مشيرًا إلى تكثيف الهجمات الإسرائيلية على المستشفى.


وأكدت الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي استمرارها في تقديم الرعاية الطبية للجرحى، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي إخراج المستشفى تمامًا عن الخدمة.

يُشار إلى أن هناك نحو 700 شخص، بين طواقم طبية وجرحى، يتواجدون داخل المستشفى الإندونيسي، حيث يشهدون تصاعدًا في حدة الأزمة."


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