صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لشبكة الجزيرة بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا حول المستشفى الإندونيسي، مثلما فعل سابقًا مع مجمع الشفاء.
ووصف القدرة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه كارثي، مشيرًا إلى تكثيف الهجمات الإسرائيلية على المستشفى.
وأكدت الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي استمرارها في تقديم الرعاية الطبية للجرحى، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي إخراج المستشفى تمامًا عن الخدمة.
يُشار إلى أن هناك نحو 700 شخص، بين طواقم طبية وجرحى، يتواجدون داخل المستشفى الإندونيسي، حيث يشهدون تصاعدًا في حدة الأزمة."
MENAFN20112023000208011052ID1107455939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.