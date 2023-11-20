الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الاثنين في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- غائماً مع أمطار قد تكون رعدية احياناً خلال النهار.





الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً خلال النهار.





كما حذرت إدارة الأرصاد من أمطار رعدية و هبات شديدة السرعة.





ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 في عرض البحر وقد يصل إلى 8 أقدامك أثناء الهبات.





درجة الحرارة العظمى 28 م والصغرى 22 م .. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.





أعلى مد في الساعة 11:15 مساء وفي 9:40 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 5:15 صباحاً وفي 4:25 مساء.





شروق الشمس في تمام الساعة 6:00 صباحاً والغروب عن الساعة 4:46 مساء.





بزوغ القمر في الساعة 12:18 مساء والأفول في الساعة 11:38 مساء.