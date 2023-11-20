الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الاثنين في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- غائماً مع أمطار قد تكون رعدية احياناً خلال النهار.
الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً خلال النهار.
كما حذرت إدارة الأرصاد من أمطار رعدية و هبات شديدة السرعة.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 في عرض البحر وقد يصل إلى 8 أقدامك أثناء الهبات.
درجة الحرارة العظمى 28 م والصغرى 22 م .. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.
أعلى مد في الساعة 11:15 مساء وفي 9:40 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 5:15 صباحاً وفي 4:25 مساء.
شروق الشمس في تمام الساعة 6:00 صباحاً والغروب عن الساعة 4:46 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 12:18 مساء والأفول في الساعة 11:38 مساء.
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