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الطقس اليوم في مملكة البحرين

11/20/2023 2:09:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الاثنين في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- غائماً مع أمطار قد تكون رعدية احياناً خلال النهار.


الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً خلال النهار.


كما حذرت إدارة الأرصاد من أمطار رعدية و هبات شديدة السرعة.


ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 في عرض البحر وقد يصل إلى 8 أقدامك أثناء الهبات.


درجة الحرارة العظمى 28 م والصغرى 22 م .. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.


أعلى مد في الساعة 11:15 مساء وفي 9:40 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 5:15 صباحاً وفي 4:25 مساء.


شروق الشمس في تمام الساعة 6:00 صباحاً والغروب عن الساعة 4:46 مساء.


بزوغ القمر في الساعة 12:18 مساء والأفول في الساعة 11:38 مساء.

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