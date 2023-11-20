وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير نيوزلندا لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بارني رايلي سفير نيوزلندا المعين لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من بينها مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزلندا.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة على علاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين ونيوزلندا الصديقة، مشيرًا إلى اهتمام المملكة وحرصها الدائم على تطوير تلك العلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا، وخصوصًا في القطاع التجاري.

وأشار فخرو في هذا الصدد، إلى البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين والمميزات والتسهيلات التي تتيحها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي تتميز به، والهادفة إلى توطين الاستثمارات وجعل المملكة الخيار الأمثل للمستثمرين.

من جانبه، أشاد بارني رايلي سفير نيوزلندا المعين لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، بعلاقات الصداقة القائمة مع مملكة البحرين، مثمّنًا الجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في جميع القطاعات والمجالات، متطلّعًا لمواصلة نهج التطور والازدهار تحقيقًا للرؤى والمصالح المشتركة.