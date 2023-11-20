وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير نيوزلندا لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بارني رايلي سفير نيوزلندا المعين لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من بينها مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزلندا.
وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة على علاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين ونيوزلندا الصديقة، مشيرًا إلى اهتمام المملكة وحرصها الدائم على تطوير تلك العلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا، وخصوصًا في القطاع التجاري.
وأشار فخرو في هذا الصدد، إلى البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين والمميزات والتسهيلات التي تتيحها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي تتميز به، والهادفة إلى توطين الاستثمارات وجعل المملكة الخيار الأمثل للمستثمرين.
من جانبه، أشاد بارني رايلي سفير نيوزلندا المعين لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، بعلاقات الصداقة القائمة مع مملكة البحرين، مثمّنًا الجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في جميع القطاعات والمجالات، متطلّعًا لمواصلة نهج التطور والازدهار تحقيقًا للرؤى والمصالح المشتركة.
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