-->

Monday, 20 November 2023 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير من مجزرة جديدة بالمستشفى الإندونيسي

11/20/2023 1:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.


وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن القصف المدفعي أسفر عن ارتقاء ثمانية شهداء وجرحى بينهم طبيب في المستشفى الإندونيسي.


وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يحاول الخروج من المستشفى بإطلاق النار المباشر.


MENAFN20112023000208011052ID1107455839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث