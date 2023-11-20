تحذير من مجزرة جديدة بالمستشفى الإندونيسي

MENAFN - Al Wakeel News)حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.



وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن القصف المدفعي أسفر عن ارتقاء ثمانية شهداء وجرحى بينهم طبيب في المستشفى الإندونيسي.



وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يحاول الخروج من المستشفى بإطلاق النار المباشر.

