تحذير من مجزرة جديدة بالمستشفى الإندونيسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن القصف المدفعي أسفر عن ارتقاء ثمانية شهداء وجرحى بينهم طبيب في المستشفى الإندونيسي.
وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يحاول الخروج من المستشفى بإطلاق النار المباشر.
MENAFN20112023000208011052ID1107455839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.