شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية لاحقت مركبة فلسطينية بالقرب من مخيم العروب وأطلق النار عليها مما أدى لإصابة فلسطيني واعتقال آخر.
وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال احتجز المصاب لساعات عدة قبل أن يسلمه لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليعلن عن استشهاده لاحقا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
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