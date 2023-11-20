شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .



وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية لاحقت مركبة فلسطينية بالقرب من مخيم العروب وأطلق النار عليها مما أدى لإصابة فلسطيني واعتقال آخر.



وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال احتجز المصاب لساعات عدة قبل أن يسلمه لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليعلن عن استشهاده لاحقا.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

