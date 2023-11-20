بالفيديو.. امتلاء سد الفيدان في وادي عربة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، فيديو قصير، أظهر امتلاء سد الفيدان، في منطقة وادي عربة.



وقالت السلطة، إن سد الفيدان يقع في منطقة وادي عربة وهو "سد ركامي ذو وجه خرساني يهدف إلى تخزين مياه الأمطار لأغراض الري والشحن الجوفي، بطاقة تخزينية تبلغ 3.5 مليون م3".



وتساقطت الأمطار على مختلف المناطق بغزارة منذ يوم أمس، خلال تأثر المملكة بمنخفض قبرصي عميق.