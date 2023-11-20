بالفيديو.. امتلاء سد الفيدان في وادي عربة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، فيديو قصير، أظهر امتلاء سد الفيدان، في منطقة وادي عربة.
وقالت السلطة، إن سد الفيدان يقع في منطقة وادي عربة وهو "سد ركامي ذو وجه خرساني يهدف إلى تخزين مياه الأمطار لأغراض الري والشحن الجوفي، بطاقة تخزينية تبلغ 3.5 مليون م3".
وتساقطت الأمطار على مختلف المناطق بغزارة منذ يوم أمس، خلال تأثر المملكة بمنخفض قبرصي عميق.
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