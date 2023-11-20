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تحذير أمني لمالكي السيارات في المملكة

11/20/2023 1:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعاملت الادارات المرورية مع عدد بسيط ومحدود من الملاحظات والحوادث التي تزامنت مع الهطول الغزير للأمطار في معظم المناطق والتي لم تشكل اي اعاقة في حركة السير سواء في العاصمة عمان او باقي المحافظات .
ودعت الادارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب.
واكد مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية، أن جميع الطرق في المملكة سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر حتى الآن .
مشددا على ضرورة أخذ السائقين الحيطة والحذر والالتزام بترك مسافة امان كافية عن باقي المركبات واستخدام الإضاءة الأمامية والخاصة بالضباب.

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