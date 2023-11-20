بالصور .. مناطق في عمان تشهد تشكلاً للضباب - أسماء

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تشكل الضباب ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب ملامسة الغيوم لسطح الأرض في مناطق بالعاصمة عمان، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتاليا المناطق التي تشهد ضباب وتدني بمدى الرؤية الأفقية:
- غيوم ملامسة لسطح الأرض على طريق الظهير في عمان.
غيوم ملامسة لسطح الأرض في منطقة الجندويل في عمان.
غيوم ملامسة لسطح الأرض منطقة خلدا في عمان.
وتبقى المملكة اليوم، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها الرعد في ساعات الصباح وتساقط حبات البرد.
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