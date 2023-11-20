بالصور .. مناطق في عمان تشهد تشكلاً للضباب - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تشكل الضباب ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب ملامسة الغيوم لسطح الأرض في مناطق بالعاصمة عمان، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.



وتاليا المناطق التي تشهد ضباب وتدني بمدى الرؤية الأفقية:



- غيوم ملامسة لسطح الأرض على طريق الظهير في عمان.

غيوم ملامسة لسطح الأرض في منطقة الجندويل في عمان.

غيوم ملامسة لسطح الأرض منطقة خلدا في عمان.

وتبقى المملكة اليوم، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها الرعد في ساعات الصباح وتساقط حبات البرد.













































